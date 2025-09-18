ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва имунизационна кампания срещу COVID-19
Приложението на ваксините ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно.
Министърът на здравеопазването одобри препоръките на Националния експертен съвет по имунизации.
За предстоящата кампания са доставени 47 520 дози иРНК ваксини (Pfizer-BioNTech) срещу вариант LP.8.1 на SARS-CoV-2. Те вече са налични в регионалните здравни инспекции. От тях 43 200 дози са за лица над 12 години, а близо 4 000 са за деца от 6 месеца до 11 години.
Като приоритетни групи за ваксинация са определени:
лица на възраст 60+;
хора с хронични заболявания;
имунокомпрометирани лица (вкл. деца над 6 месеца);
бременни жени;
медицински персонал;
потребители и персонал на социални институции.
Ваксина срещу COVID-19 може да получи и всяко друго лице, което не попада в посочените групи и няма противопоказания за имунизация.
Тя се прилага в единична доза, с изключение на децата под 5 години, които не са преболедували или ваксинирани досега – при тях се поставят три дози.
При лица с предходна имунизация срещу COVID-19 трябва да има интервал от най-малко 3 месеца от последната доза. Имунокомпрометираните лица могат да получат допълнителна доза след 6 месеца.
Националният експертен съвет препоръчва и паралелна защита със сезонна грипна ваксина. Припомняме, че за хората на и над 65 години тя се осигурява безплатно по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
