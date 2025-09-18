Започва имунизационна кампания срещу COVID-19

© Стартира имунизационната кампания срещу COVID-19 за есенно-зимния сезон 2025/2026 г. Това съобщиха от платформата на Министерство на здравеопазването "Плюс мен".



Приложението на ваксините ще започне от 23 септември във всички области на страната и ще бъде напълно безплатно.



Министърът на здравеопазването одобри препоръките на Националния експертен съвет по имунизации.



За предстоящата кампания са доставени 47 520 дози иРНК ваксини (Pfizer-BioNTech) срещу вариант LP.8.1 на SARS-CoV-2. Те вече са налични в регионалните здравни инспекции. От тях 43 200 дози са за лица над 12 години, а близо 4 000 са за деца от 6 месеца до 11 години.



Като приоритетни групи за ваксинация са определени:



лица на възраст 60+;



хора с хронични заболявания;



имунокомпрометирани лица (вкл. деца над 6 месеца);



бременни жени;



медицински персонал;



потребители и персонал на социални институции.



Ваксина срещу COVID-19 може да получи и всяко друго лице, което не попада в посочените групи и няма противопоказания за имунизация.



Тя се прилага в единична доза, с изключение на децата под 5 години, които не са преболедували или ваксинирани досега – при тях се поставят три дози.



При лица с предходна имунизация срещу COVID-19 трябва да има интервал от най-малко 3 месеца от последната доза. Имунокомпрометираните лица могат да получат допълнителна доза след 6 месеца.



Националният експертен съвет препоръчва и паралелна защита със сезонна грипна ваксина. Припомняме, че за хората на и над 65 години тя се осигурява безплатно по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023-2026 г.