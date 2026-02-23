Започват Великденските пости.Постите продължават 7 седмици и приключват ден преди Великден. Тази година това се пада на 11 април.40-дневните пости символизират времето, което Христос прекарва в пустинята в подготовка за саможертвата си. Затова се смята, че лишавайки се от блажна храна, човек пречиства тялото и душата си.Според православната традиция постът е най-строг през първата и последната седмица, особено през Страстната седмица и на Разпети петък, когато не трябва да се приема нищо - като месни и млечни продукти, олио и алкохол.Строгият пост не се препоръчва на болни, на малки деца, на възрастни хора, на бременни жени и кърмачки.Шестата неделя (Цветница или Връбница) е посветена на тържественото влизане на Исус Христос в Йерусалим в навечерието на еврейския празник Пасха.