Ирина Щонова.
"Както беше споменато имаме запаси, които би трябвало да са на старите цени", припомни тя.
ФОКУС припомня, че по-рано днес служебният премиер Андрей Гюров ,че в рафинерията в Бургас има достатъчни количества нефт, закупени преди началото на конфликта – преди цените на световните пазари да започнат да се повишават.
"За да се отрази този скок върху цените у нас, трябва да се направят нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо", посочи Гюров.
Започват проверки на цените по бензиностанциите
