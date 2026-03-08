Атанас Запрянов.
"Използването на самолетите на летището в София е базирано на нотите, които са изпратени от правителството на САЩ, съгласно закона за преминаване през и пребиваване на територията на страната. В тези ноти ясно е описано точно за какво идват, колко време ще стоят и какви задачи изпълняват“, поясни Запрянов.
Той бе категоричен, че няма задачи, които да са свързани с операцията на САЩ в Иран.
"Съгласно закона аз мога да разрешавам до 15 самолета и до 1000 души личен състав с невоенна мисия“, поясни военният министър в ефира на bTV.
"Изпълняваме различни задачи. Съгласно плановете за колективна отбрана България трябва да бъде в състояние да осигурява летища и друга инфраструктура за разполагането на съюзническите войски. Това са част от тези тренировки, които извършваме“, обясни още Атанас Запрянов.
България е получила запитване от страна на Иран още от началото на операцията за целта на пребиваване на американските самолети на летище "Васил Левски“.
"Оттам насетне няма никакви притеснения“, допълни военният министър.
"Ние смятаме, че България по никакъв начин не е цел на иранското ръководство“, заяви Запрянов.
По думите му България разчита на колективната отбрана.
"Противоракетната отбрана се изгражда на основата на способностите на НАТО. Тя е ефективна и е готова да неутрализира всякаква цел. Това вече се потвърди и на практика. България исторически не е имала възможности за борба с балистични ракети. В областта на противоракетната отбрана ние можем да разчитаме изцяло на НАТО“, поясни Запрянов.
"България не е част от тази операция и самият факт, че не сме уведомявани за плана, началото и етапите на операцията показва, че няма как да сме част. Ако те ще ни уведомяват, това става с надлежния ред и съответната нота. Ако ще трябва да докарат други самолети, които са част от операцията – да, тогава няма как тези самолети да стоят в България“, посочи още Атанас Запрянов.
На въпрос има ли намерение българската държава да премести самолетите от гражданското ни летище той заяви, че в момента се водят разговори със САЩ, но те са в начален етап. Когато има решение, то ще бъде обявено, увери военният министър.
