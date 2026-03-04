Атанас Запрянов след края заседанието на Военното министерство.
НАТО и Турция потвърдиха, че е изстреляна балистична ракета от Иран към Турция. Това непровокирано от нищо нападение показва, че иранският режим не се съобразява с това кой участва във военните действия", каза Запрянов по отношение на иранската атака с балистична ракета по съседна Турция и допълни, че това е опасна ескалация.
"Ракетата е унищожена от ракетните сили на Алианса. Готовността на силите за противоракетна отбрана ще се поддържат на високо ниво. Във връзка с усложнената ситуация от 13 ч. проведох съвещание с Щаба на отбраната и командирите на войските, плюс представител на МВнР. Направихме оценка на рисковете и степента на готовност на нашите сили, заедно със съюзническите, да се справят с опасността. В момента се изготвя доклад, който ще бъде представен на премиера за съвет за сигурността, който той трябва да насрочи. На това заседание ще направим конкретни предложения, които имат за цел гарантиране на мира и защита на нашата територия“, каза министъра.
''Алиансът няма да се огъне, плановите мероприятия и учения няма да престанат. Иран няма да ни уплаши да спрем дейността по укрепване на отбранителните си способности, по засилената ни бдителност. Тези мерки целят гарантиране на сигурността. Тази провокация показва, че Алиансът е единственият и най-сигурен гарант за защита на нашата територия“, допълни той.
