Запрянов: Летището в София не участва в учение, а се използват свободните му места за самолети
© ФОКУС
Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов относно разпространени в социалните мрежи снимки на американски военни самолети на летище "Васил Левски“ в София.
"Учението е планирано по искане на европейското командване и то като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, като личният състав, който ще бъде използван е не повече от 500 човека", каза той.
Това учение не е свързано с обстановката и преговорите на САЩ с Иран. Никой не е искал то България нито територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция на въоръжените сили на САЩ срещу Иран", каза Запрянов.
Още от категорията
/
Надежда Нейнски: Новият 20-и пакет от санкции срещу Русия на този етап е блокиран от Словакия и Унгария
16:55
Цицелков: Ако ЦИК не може да се фокусира върху работата си, членовете ѝ да обмислят оставка
14:13
Министърът на вътрешните работи се среща с екипите по разследването на "Петрохан" и "Околчица"
14:08
Предупредиха: Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените
13:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.