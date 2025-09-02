Запрянов: Настоящата година е силна и градивна за българската отбрана

© Булфото (архив) Настоящата година е силна и градивна за българската отбрана. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на тържественото откриване на новата академична учебна година във Военната академия "Г.С. Раковски“, днес.



"Получаваме нови самолети и кораби, а "ТЕРЕМ – Холдинг“ ще получи за асемблиране първите бойни бронирани машини "Страйкър“, посочи още министърът на отбраната.



Това според него ще позволи на страната ни да има модерни въоръжени сили и да продължи да се "утвърждава като силен и уважаван член на НАТО и ЕС“,



Запрянов обясни, че през следващите години от управленския мандат ще гарантира заплатите поетапно да нарастват.



По отношение на висшето военно образование и ролята на Военната академия министър Запрянов посочи, че тя е призвана да осигурява на обучаемите необходимата творческа среда, за да се формират и развиват като лидери. "В допълнение към усиленото изучаване на уроците от съвременната война и особено поуките от бойните полета в Украйна, академията трябва да фокусира вниманието си към нарастващото значение и роля на иновациите и най-вече към развитието на изкуствения интелект и военното му приложение“, каза още той.



Генерал-майор Стайко Прокопиев - началник на Военната академия "Г. С. Раковски“, също приветства обучаващите се във висшето военно учебно заведение с думите: "Настоящият ден е едновременно символ на приемственост и на ново начало. Приемственост, защото стъпваме на повече от 110 години традиции. Ново начало, защото всяка учебна година носи нова отговорност и нова мисия“. По