Атанас Запрянов след Съвета по сигурността, който се проведе заради конфликта в Близкия изток по отношение на разположените самолети на летище ''Васил Левски" в София, предаде репортер на ФОКУС.
Аз съм подписал това решение и съм уведомил политическата сила и премиера по онова време. За мен е много важно подкрепата на ГЕРБ за това решение да продължи да се осъществява и в рамките на служебния кабинет - знаете, че аз не съм партиен член, а специалист", каза той.
Запрянов заяви, че ситуацията в момента изисква евроатлантическо мнозинство и подкрепа в българския парламента по тази тема, защото става дума за сигурността и отбраната на страната. Министърът обясни, че е усилена противовъздушната отбрана на страната чрез задействане на сили и средства като превантивна мярка за сигурност и посочи, че са в постоянен контакт с НАТО.
''На 6 март ще има Съвет в НАТО, който ще разглежда тази тема, ще се увеличи готовността на системата за противоракетна отбрана на НАТО и ние ще отправим искане за допълнителни усилвания, ако главното командване смята, че има необходимост от такова усилване за противоракетната и противовъздушната отбрана“, каза Запрянов.
Военният министър допълни, че тази сутрин е говорил със своя турски колега.
''Обсъдихме ситуацията и координирахме действията на двете страни. Пълно разбиране има между нас по отношение на сигурността на Източния фланг на Алианса. Осъдихме изстреляната ракета срещу територията на Турция. А Турция взима всички необходими мерки по отношение защита на своята територия, тъй като се намира на фронтовата линия индиректно", посочи още министър Запрянов.
Запрянов: Решението за разполагане на американските самолети беше взето по време на кабинета ''Желязков''
©
Още по темата
/
Министърът на транспорта: Летище "Васил Левски" София работи с пълен капацитет и без промяна в графика
26.02
Още от категорията
/
Актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
16:51
Калин Стоянов: Петър Тодоров така и не се разбра, че да управляваш МВР не е като да управляваш Пловдивско районно управление
16:12
Министърът на енергетиката: Очакваме шести блок на АЕЦ "Козлодуй" да заработи на пълен капацитет до 14 дни
16:11
Ще можем лесно да прекратяват договори за кредит, застраховка или допълнително пенсионно осигуряване
15:13
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.