Запрянов: Ще поискаме усилване на охраната на въздушното си пространство
Автор: Георги Кирилов 14:49Коментари (0)50
©
Имаме намерение и водим преговори да поискаме усилване на охраната на въздушното пространство на България със средства на съюзниците.

Това съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушването си в ресорната парламентарната комисия. 

Към министър Запрянов съпредседателят на ,,Да, България'' и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев отправи въпроса с какво ще се включи България в т.нар. "стена от дронове" и по-конкретно с какво може в момента да се включи страната ни. От своя страна министърът на отбраната отговори, че участват в обсъждането на концепцията за създаването на тази стена от дронове. 

"Стената от дронове" ще бъде система от системи. Концепцията не е разработена и все още говорим само за политическо намерение. Ние разглеждаме създаването на тази система от системи с грантови финансови средства от ЕС", уточни Запрянов и обясни: 

"Това, което ние сега правим е, наличните ни сили и средства, които имаме, да бъдат засилени. Предприели сме действия за усилване на наблюдението на въздушното ни пространство в североизточно направление", каза министър Запрянов в средата на септември, след като дрон наруши въздушното пространство на Румъния по време на руска атака срещу Украйна, а преди това Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.

По отношение на въпроса кога е открит течът на гориво в самолета F-16, Запрянов заяви, че "още при прелитането на F-16 имаше такава симптоматика". 

"Няколко месеца загубихме няколко пъти да разглобяваме цялата горивна система", каза той 

По думите му разходите ще поеме "Lockheed Martin" ("Локхийд Мартин"), тъй като са в гаранция. 

По отношение на дроновете няма стандартизиран процес, включително и на ниво НАТО. 

"Няма средство, което да е панацея срещу всички типове дронове. Dronе wall ще бъде система от системи. Няма страна, която да може да покрие всички обекти за борба срещу дроновете. Това е голямо предизвикателства –създаването на антидрон системи. Концепцията още не е разработена. Ако изграждаме антидрон стена, би следвало всички съюзници да бъдат включени, затова говорим още за политическо намерение", каза още Запрянов.



Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
