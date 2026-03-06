Министърът на отбраната Атанас Запрянов проведе телефонен разговор с министъра на националната отбрана на Република Турция Яшар Гюлер на 4 март. В разговора беше обсъдена ситуацията в Близкия изток и възможните рискове за региона. Изразена беше дълбока загриженост от развитието на военния конфликт. Двамата министри поддържат позицията, че ескалацията трябва да бъде спряна и да се подкрепят усилията за постигане на мир. От българска страна бе заявено, че страната ни подкрепя позицията, че Иран трябва да прекрати ядрената си програма, която е заплаха за международния мир и сигурност.Министър Атанас Запрянов осъди ракетната атака на Иран във въздушното пространство на Република Турция на 4 март и посочи, че подобно нападение не е провокирано с нищо и е опасно с оглед разширяване на конфликта.Министрите Атанас Запрянов и Яшар Гюлер заявиха готовност за засилване на сътрудничеството и координацията между военните органи за гарантиране на сигурността в рамките на колективната отбрана в НАТО и в регионален формат. Разгледани бяха и други въпроси от взаимен интерес.