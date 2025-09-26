ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заради фалшиво положителен тест за дрога: Мъж загуби работата си като шофьор
"Бях спрян на 17 февруари около 23 часа от една патрулка. Впоследствие дойде още една. Тестваха ме а алкохол – пробата беше отрицателна. След това ми направиха тест с "Дръг 5000" и излезе, че съм употребил амфетамин. Тогава започнаха мъките", разказва потърпевшият пред NOVA.
По думите му полицаите не се представили и не казали рутинна проверка ли правят или го тестват по сигнал. Накарали го над 35 мин. да напоява тампона от теста в устата си.
"Не видях моята проба ли се слага в касетата, защото точно тогава единият полицай ме завъртя. За мен е учудващо защо машината се намираше в краката на полицая, а не отзад под камерата, както е по закон", посочи Александър Павлов.
Мъжът дал кръвна проба и урина в лаборатория и бил задържан в Шесто районно в София. На другия ден бил пуснат и той отишъл в частна лаборатория. Всички проби му били отрицателни.
Потърпевшите от фалшиво положителни тестове за наркотици организират протест на 18 октомври в триъгълника на властта, като настояват за резултати в рамките на две седмици и да не бъдат арестувани и третирани като престъпници.
