Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Заради фалшиво положителен тест за дрога: Мъж загуби работата си като шофьор
Автор: Екип Burgas24.bg 10:53Коментари (0)147
© NOVA
Да си принуден да напуснеш работа заради фалшиво положителен полеви тест за дрога. Поредният потърпевш чакал 8 месеца, за да докаже, че не е виновен. През това време, заради отнемането на книжката му, Александър Павлов трябвало да напусне работата си като доставчик на храна, защото не можел да шофира.  

"Бях спрян на 17 февруари около 23 часа от една патрулка. Впоследствие дойде още една. Тестваха ме а алкохол – пробата беше отрицателна. След това ми направиха тест с "Дръг 5000" и излезе, че съм употребил амфетамин. Тогава започнаха мъките", разказва потърпевшият пред NOVA.

По думите му полицаите не се представили и не казали рутинна проверка ли правят или го тестват по сигнал. Накарали го над 35 мин. да напоява тампона от теста в устата си.

"Не видях моята проба ли се слага в касетата, защото точно тогава единият полицай ме завъртя. За мен е учудващо защо машината се намираше в краката на полицая, а не отзад под камерата, както е по закон", посочи Александър Павлов.

Мъжът дал кръвна проба и урина в лаборатория и бил задържан в Шесто районно в София. На другия ден бил пуснат и той отишъл в частна лаборатория. Всички проби му били отрицателни.

Потърпевшите от фалшиво положителни тестове за наркотици организират протест на 18 октомври в триъгълника на властта, като настояват за резултати в рамките на две седмици и да не бъдат арестувани и третирани като престъпници.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кой има право на рехабилитация и физиотерапия, заплащани от НЗОК?...
12:49 / 26.09.2025
Дянков и Дацов за препоръките на МВФ за плоския данък – прогресив...
12:38 / 26.09.2025
Румен Радев: Министрите се разбягват като пилци като ме видят
12:02 / 26.09.2025
АПИ с апел към пътуващите по АМ "Тракия": Предвидете си повече вр...
12:02 / 26.09.2025
Желязков от САЩ: Meta има инвестиционни намерения към България
11:19 / 26.09.2025
Иван Гешев става адвокат в Перник
11:10 / 26.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Дете загина при тежка катастрофа в Лясковец
Кабинетът "Желязков"
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: