Заради кризата с горивата: Автобусните билети поскъпват
Петко Ангелов, собственик на фирма за междуградски превози: "Нашето увеличение е около 20-25% спрямо ситуацията, в която се намираме. Нашия билет е бил 7,50 евро, сега става 9,20 евро цента билета. На колегата е бил 8,50 и той е 9,20 цената. Ние задържахме една година, ние сме повишавали билетите. Това е за улеснение на пътниците, но в момента ние нямаме избор с повишаване на цените на горивата, това нещо не се направи. Ние успяхме примерно една година да запазим билета на ниска цена за Пловдив - София за улеснение на гражданите. Но в момента къде е, с вдигане на цените и амортизационните разходи на рейсовете, това нещо не може да случи. И се надяваме днеска да имаме някакъв диалог."
Увеличението на билетите до близките до Пловдив села е 50 цента, което е горе-долу 15-20 процента, допълни Ангелов. Той определи кризата като много тежка за целия транспортен бранш в България.
Петко Ангелов допълни, че няма настояване да бъдат увеличени билетите за градския транспорт в Пловдив, който в момента е 50 евроцента. За момента разходите за гориво са се увеличили с 200 хил. евро. Ангелов каза още, че се очаква среща с министъра на транспорта и министър-председателя, за да бъдат обсъдени предложения за помощ и субсидиране за транспортния бизнес
Петко Ангелов, собственик на фирма за междуградски превози: "Субсидиране от страна на държавата. Всички транспортни фирми и всички браншове, не да бъдат само за автобуси или само за камиони. На база изразходвано гориво за предходния месец. И другото искане, което, ако се задълбочи кризата, както беше и при коронавируса, ще искаме отлагане малко на вноските лизинговите. Колегите, които не могат да плащат лизингови вноски, да се плащат само лихвите. Няколко месеца, ако продължи това нещо в тази ситуация, в която се намираме."
Още по темата
Още от категорията
