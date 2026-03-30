Заради смяна на времето има повишен риск от катастрофи
"В първия най-стресов работен ден след смяната на часовото време. Винаги, когато бутаме часовника с час напред, проблемите са сутрин рано, защото ставаме с час по-рано, пием си кафето, час по-рано, пътуваме за работа, час по-рано, което е един стрес за организма", заяви пред bTV психиатърът д-р Веселин Гелев.
"Това се случва защото се разстройват фазите на съня. Ние правим сметка по старото време, а то е едно време вече астрономическо и затова винаги се събуждаме сутрин във фаза на дълбок сън. Затова си казваме - нека още малко да поспим и то се получава съвсем не малко - 1 ч.", коментира експертът.
Заради смяна на времето има повишен риск от катастрофи. Това е така, защото пътувайки за работа, ние в първия работен ден все още сме били вкъщи, разбуждали сме се, така че психиката ни спи. Така концентрацията на вниманието е намалена, фиксацията на вниманието е намалена, вероятността на пътно-транспортно пътешествие в първата половина на деня се увеличава с около 30%. Увеличават се трудовите злополуки и за хора, които работят с машини. Това е един много рисков ден, коментира д-р Гелев.
Той заяви, че пренастройването при здрави хора трае от 5 до 7 работни дни.
Важно е да се каже, че риск от мозъчни и сърдечни инциденти се увеличава с 50%. Това е доказано, заяви д-р Гелев.
"Човек спи нормално около 3 фази на съня. Една фаза на съня трае от около 2,20 ч. Когато вечер човек ляга, трябва да си направи проста аритметична сметка, че трябва да стане на другата сутрин - след 6 часа и половина сън. Това е нормалното събуждане. Нека човек се събуди 1 час по-рано от излизане", посъветва експертът.
