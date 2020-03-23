Çàðàçåíèòå ó íàñ âå÷å ñà ïîâå÷å îò 200, ÂÌÀ è "Ïèðîãîâ" íÿìàò ìåñòà!

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"Â áúäåùèòå äíè áðîéêàòà íàé-âåðîÿòíî ùå ñå óäâîè. Íàäÿâàìå ñå ñ ìåðêèòå äà ñìàëèì òàçè ÿðîñòíà åïèäåìèÿ", ïîñî÷è ðúêîâîäèòåëÿò íà Îïåðàòèâíèÿ ùàá îùå â÷åðà.
Ïî äóìèòå ìó â íàñòîÿùàòà ñèòóàöèÿ íå áèâà äà ñå ïðåêàëÿâà ñ õîñïèòàëèçèðàíåòî íà áîëíèòå, çàùîòî òîâà ùå èçòîùè ñèñòåìàòà è íÿìà äà ìîæå äà ñå ïîìîãíå íà òåçè, êîèòî íàèñòèíà ñà çàñòðàøåíè îò ôàòàëåí êðàé. Ïî-ëåêèòå ñëó÷àè ñå ëåêóâàò ñèìïòîìàòè÷íî è ïîä êàðàíòèíà.
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15:21 / 23.03.2020
Âúë÷åâ: Àêî Áîðèñîâ èñêà ïî-ñòðîãè ìåðêè, íåêà äàäå ïðèìåð è ñè î...
14:45 / 23.03.2020
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21:35 / 21.03.2020
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