Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Çàðàçåíèòå ó íàñ âå÷å ñà ïîâå÷å îò 200, ÂÌÀ è "Ïèðîãîâ" íÿìàò ìåñòà!
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 17:11 / 23.03.2020Êîìåíòàðè (9)317
©
Èëþñòðàöèÿ
201 ñà îáùî ïîëîæèòåëíèòå ïðîáè çà êîðîíàâèðóñ ó íàñ. Òîâà ñúîáùè ïðåäè ìèíóòè íà ðåäîâíàòà ñè ïðåñêîíôåðåíöèÿ ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè. Òðèìà îò çàáîëåëèòå âå÷å ïî÷èíàõà. Êàïàöèòåòúò íà ÂÌÀ è "Ïèðîãîâ" å íà èç÷åðïâàíå!

Ñïîðåä ìàòåìàòè÷åñêèÿ ìîäåë, êîéòî ðàçðàáîòâàò îò Îïåðàòèâíèÿ ùàá è ÁÀÍ, ïðîãíîçàòà å çà ïîêà÷âàíå íà ñëó÷àèòå íà çàðàçåíè ñ COVID-19.

"Â áúäåùèòå äíè áðîéêàòà íàé-âåðîÿòíî ùå ñå óäâîè. Íàäÿâàìå ñå ñ ìåðêèòå äà ñìàëèì òàçè ÿðîñòíà åïèäåìèÿ", ïîñî÷è ðúêîâîäèòåëÿò íà Îïåðàòèâíèÿ ùàá îùå â÷åðà.

Ïî äóìèòå ìó â íàñòîÿùàòà ñèòóàöèÿ íå áèâà äà ñå ïðåêàëÿâà ñ õîñïèòàëèçèðàíåòî íà áîëíèòå, çàùîòî òîâà ùå èçòîùè ñèñòåìàòà è íÿìà äà ìîæå äà ñå ïîìîãíå íà òåçè, êîèòî íàèñòèíà ñà çàñòðàøåíè îò ôàòàëåí êðàé. Ïî-ëåêèòå ñëó÷àè ñå ëåêóâàò ñèìïòîìàòè÷íî è ïîä êàðàíòèíà.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 916
23.03.2020 Ìèðîñëàâ Áëèçíàêîâ îò Êàðëîâî: Âèæòå èñòèíàòà çà ìàéêà ìè, êîÿòî å áîëíà îò êîðîíàâèðóñ
23.03.2020 Ïðåìèåðúò: Äíåñ ëè÷íî ïîðú÷àõ 1 ìèëèîí òåñòà çà COVID-19
23.03.2020 Çàáðàíÿâà ñå èçíîñúò íà ïðåäïàçíè ñðåäñòâà áåç èçðè÷íî ðàçðåøåíèå
23.03.2020 Êàðàíòèíàòà ñâåäå äî ìèíèìóì ïëàíîâèòå áîëíè÷íè
23.03.2020 Òåçè ñåêòîðè ðåãèñòðèðàõà íåèìîâåðíè ïå÷àëáè ïîêðàé êîðîíàâèðóñà
23.03.2020 Ïàöèåíòè, äàðèòåëè è äîáðîâîëöè èçïðàùàò ñâîÿòà ïîäêðåïà íà ÓÌÁÀË Áóðãàñ
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/153 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Àêî ñåãà íÿìàò ìåñòà, ñëåä ñåäìèöà äâå íå çíàì êàêâî ùå å . Ñïàñÿâàé ñå íàðîäå , ÿñíî å , ÷å äúðæàâàòà íå ìîæå ...
0
 
 
Ïîëîæåíèåòî ñòàâà è ïî-çëå ïúðâèÿ ïî÷èíàë â Óõàí ñå ñúáóäè
0
 
 
Íàëè Óæ ñàìî 30 õîñïèòàëèçèðàíè.. ðŸ˜•ðŸ¤¨
0
 
 
êàê ùå íÿìàò ìåñòà êàòî êàçâàò ÷å ïîâå÷åòî õîðà ñå ëåêóâàò â äîìàøíè óñëîâèÿ... ìíîãî ïðîòèâîðå÷èâè íåùà ñå êàçâàò è ñàìî âñÿâàò ñìóò â õîðàòà
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ôðàïàíòíè íàðóøåíèÿ íà êàðàíòèíàòà ó íàñ, ñðåä òÿõ è áóðãàñêè!
15:21 / 23.03.2020
Âúë÷åâ: Àêî Áîðèñîâ èñêà ïî-ñòðîãè ìåðêè, íåêà äàäå ïðèìåð è ñè î...
14:45 / 23.03.2020
Ñïàä â ïðåñòúïíîñòòà ïîêðàé èñòåðèÿòà ñ êîðîíàâèðóñà
14:21 / 23.03.2020
Íèùî ïðîòèâ âðúùàíåòî íà õèëÿäè áúëãàðè îò ÷óæáèíà, íî ñïàçâàéòå ...
14:05 / 23.03.2020
4000 ïî÷èíàëè îò ñâèíñêè ãðèï â Áúëãàðèÿ çà ìåñåö? Åòî îïðîâåðæåí...
13:30 / 23.03.2020
Âèðóñîëîã: Íå ìèñëåòå, ÷å êîðîíàâèðóñúò ùå èç÷åçíå ñêîðî
13:30 / 23.03.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ìàðò 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Ãåíåðàëúò: Àêî ïèêúò å ñåïòåìâðè, íÿìà äà îñòàíàò õîðà äà äàâàò áðèôèíã, âêëþ÷èòåëíî è àç!
19:15 / 21.03.2020
Äîáðè íîâèíè! Íÿìà íîâ ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñ! Ñúñòîÿíèåòî íà çàðàçåíèòå ñå ïîäîáðÿâà!
13:06 / 23.03.2020
150 áúëãàðè óòðå ñå çàâðúùàò îò Âåëèêîáðèòàíèÿ, êàöàò â Áóðãàñ
16:28 / 22.03.2020
Íîâè ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñ!
13:09 / 22.03.2020
Âàæíî! Ïðîìåíèõà ìåñòîïîëîæåíèÿòà íà ÊÏÏ-òàòà â Áóðãàñ!
19:08 / 22.03.2020
Êóí÷åâ: Àêî âñè÷êè ñè îñòàíàò âêúùè, âèðóñúò ùå èç÷åçíå ñëåä 14 äíè
21:35 / 21.03.2020
Çàðàçåíèÿò ëåêàð íà "Áóðãàñìåä" ñå âúðíàë îò ïî÷èâêà íà Ïàìïîðîâî! Êàçàõà êîëêî äóøè ñà ïîä êàðàíòèíà!
13:10 / 21.03.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: