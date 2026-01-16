Майка и двете ѝ дъщери загинаха, а един човек е пострадал при пожар в столичния квартал "Свобода“.По информация на СДВР пострадалият е откаран в спешна болница "Пирогов“.Сигналът за инцидента е подаден в 3:05 ч. тази сутрин за пожар в жилищен блок.Всички живеещи са евакуирани и няма опасност за тях.Към момента се знае, че не става дума за палеж, но причините се установяват.Пожарът е овладян, но все още текат гасителни действия, информира bTV.