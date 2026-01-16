Зарядно предизвика пожар. Майка и двете й дъщери починаха, мъж е в болница
© NOVA
По информация на СДВР пострадалият е откаран в спешна болница "Пирогов“.
Сигналът за инцидента е подаден в 3:05 ч. тази сутрин за пожар в жилищен блок.
Всички живеещи са евакуирани и няма опасност за тях.
Към момента се знае, че не става дума за палеж, но причините се установяват.
Пожарът е овладян, но все още текат гасителни действия, информира bTV.
Още от категорията
/
Какъв мед консумираме?
09:46
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
15.01
Идва нова порция студ!
15.01
Д-р Ненков: Младите лекари не са приоритет за политиците, защото не са лесно контролируем електорат
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
21:07 / 15.01.2026
Няма да се гласува на изборите изцяло машинно, реши правната коми...
21:09 / 15.01.2026
Заплатите ще бъдат индексирани с 5%
16:56 / 15.01.2026
Трима са номинираните за европейски прокурор от България
16:09 / 15.01.2026
Желязков: Маришкият басейн може да бъде изключително важен за раз...
15:32 / 15.01.2026
Делян Пеевски: Няма да позволим да откраднат изборите
15:11 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.