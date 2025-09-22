Новини
Защитата на Коцев настоя за нов отвод и промяна на началния час на заседанието на САС
Автор: Емануела Вилизарова 16:16
©
Заседанието в Апелативния съд – София по делото за мярката за неотклонение на Благомир Коцев ще се проведе утре, съобщиха от екипа му. По искане на защитата началото е изместено от 10:00 на 11:00 часа.

Адвокатите на Коцев са поискали и отвод на съдия Венелин Иванов с мотива, че той – подобно на съдия Ушев – има принадлежност към специализираните съдилища.

От екипа уточняват, че исканията за отвод са отправени към конкретни съдии, а не към целия съдебен състав.



