ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Защитата на Коцев настоя за нов отвод и промяна на началния час на заседанието на САС
Адвокатите на Коцев са поискали и отвод на съдия Венелин Иванов с мотива, че той – подобно на съдия Ушев – има принадлежност към специализираните съдилища.
От екипа уточняват, че исканията за отвод са отправени към конкретни съдии, а не към целия съдебен състав.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 55
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Роден кмет: Хората, които пречат на европейския път на България, ...
16:16 / 22.09.2025
9-годишно патриотче: България трябва да има мнение!
16:15 / 22.09.2025
Иновациите във фокуса на Международния технически панаир в Пловди...
16:15 / 22.09.2025
Цените на бензина, дизела и битовия газ могат да скочат заради ди...
16:15 / 22.09.2025
Тежко криминално престъпление край Смолян
15:12 / 22.09.2025
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си взе...
14:17 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:04 / 20.09.2025
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Голям пожар в Южната промишлена зона в Бургас
14:41 / 20.09.2025
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
20:49 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета