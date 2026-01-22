Жълтеницата при новородените е често срещано и в повечето случаи временно и безобидно състояние.Около 60% от доносените и до 80% от недоносените бебета развиват жълтеница в първите дни след раждането.Основната причинаПричината е натрупване на билирубин – жълт пигмент, който се образува при разграждането на червените кръвни клетки. При новородените този процес е по-интензивен, защото:- имат повече червени кръвни клетки,- те се разграждат по-бързо,- черният дроб все още е незрял и не може да изчиства билирубина достатъчно ефективно.В резултат билирубинът се натрупва в кръвта и кожата и очите придобиват жълтеникав оттенък.Кога се появяваФизиологичната жълтеница обикновено:- започва между 2-рия и 4-тия ден след раждането,- достига пик около 5-ия ден,- изчезва сама до 1–2 седмици.Други възможни причиниОсвен нормалната физиологична жълтеница, тя може да се дължи и на:- кръвногрупова несъвместимост между майка и бебе,- недоносеност,- по-бавен старт на кърменето и недостатъчен прием на мляко,- инфекции или редки наследствени заболявания.Опасна ли еВ повечето случаи – не. Но ако нивата на билирубин станат твърде високи и не се лекуват, съществува риск от увреждане на нервната система. Затова новородените се наблюдават внимателно още в родилния дом.Как се лекува- леките форми не изискват лечение,- при по-високи стойности се прилага фототерапия – специална синя светлина, която помага на организма да разгражда билирубина,- много рядко се налагат други медицински интервенции.Свържете се с педиатър, ако:- жълтеницата се засилва след първата седмица,- бебето е вяло, не суче добре,- пожълтяването обхваща и крачетата,- жълтеницата продължава повече от 2–3 седмици.В обобщение: жълтеницата при новородените е нормална адаптация на организма към живота извън утробата и в огромната част от случаите преминава без последствия, пише zdrave.to.