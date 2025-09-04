Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Защо е важна редовната сервизна поддръжка на водния джет?
Автор: Екип Burgas24.bg 10:05Коментари (0)87
©
Zundert Extreme – оторизиран сервизен партньор за водни джетове Sea-Doo в България

Въпреки че не се използва целогодишно и е предназначен за сезонно забавление, водният джет е мощна машина, при която сервизната поддръжка е от приоритетна важност. Защо? Защото ви гарантира: 

Безопасност

Дълъг живот на машината

Оптимална работа във вода

Спестяване на непредвидени разходи и главоболия 

Като специалисти с дългогодишен опит, ние от Zundert Extreme препоръчваме сервизнито обслужване да се прави на всеки 50 часа употреба, веднъж годишно или след всеки сезон. 

Основните причини, поради които сервизната поддръжка е от ключово значение

Сервизната поддръжка предотвратява скъпи ремонти: Редовните проверки откриват навреме износени или повредени части. Смяната на един малък лагер или уплътнение струва в пъти по-малко от ремонта на цял двигател или задвижваща система.

Чрез редовно сервизно обслужване вие поддържате оптимална производителност на машината си: Добре поддържаният джет ускорява по-бързо, развива максимална скорост и поддържа стабилна работа. Непочистените филтри или износената турбина могат да намалят мощността и да повишат разхода на гориво.

Защита от корозия: Солената вода и влагата са враг номер едно на металните компоненти. Профилактичното почистване, промиване и смазване предпазват от ръжда, варовик и други отлагания, които могат да увредят корпуса и вътрешните системи. След всяко каране в солена вода промивайте охладителната система и външно изплаквайте джета с чиста вода. Това ще намали корозията и ще удължи живота му.

Гаранция за повишаване на безопасността: Редовната проверка на кормилната система, спирачките и електрониката гарантира, че джетът реагира точно, когато е нужно. Това намалява риска от инциденти и прави карането по-сигурно.

Електрониката – чувствителна и важна част от водния джет: Съвременните джетове имат сложни електронни системи – навигация, режими на каране, iBR спирачна система. Редовната проверка при сервизното обслужване ви гарантира, че сензорите и управляващите блокове работят без грешки.

Zundert Extreme: Оторизиран сервизен партньор за България за гаранционно и следгаранционно обслужване на водни джетове Sea-Doo

Zundert Extreme извършва продажба и поддръжка на водни джетове Sea-Doo, както и голяма гама аксесоари и екипировка свързани с тях. 

Фирмата поддържа лицензиран сервиз, специализиран във всички продуктови линии на BRP, включително Sea-Doo, което означава обучение и квалификация на специалистите според стандартите на производителя. Това ви гарантира висококачествен обслужване и професионален подход при всеки един казус. 

Какви са предимствата от сервизното обслужване на водните джетове в сервизите на Zundert Extreme?

Официален партньор на Sea-Doo

Лицензиран сервиз

Опит и репутация

Модерна база

Добра наличност на компоненти

Оригинални части и валидна гаранция

Квалифицирани техници и професионално обслужване

Надеждност и доверие

Комфорт и по-лесен достъпБързо обслужване и по-малко чакане








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борисов за визитата на Зафиров: Не знам Китай да е обявен за враж...
10:15 / 04.09.2025
Желязков за полета на Урсула фон дер Лайен: Няма данни за заглуша...
10:11 / 04.09.2025
Майките, които се върнат по-рано на работа, ще получават 100% от ...
09:56 / 04.09.2025
Компютърният синдром е модерното заболяване на очите
09:41 / 04.09.2025
Бабата на обвинения за дерайлиралия трамвай: Добро дете е! Още не...
09:10 / 04.09.2025
Цитиридис се възмути: Звучи като промоция в "Кауфланд" – убиваш и...
09:09 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "флорин"
12:11 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
Бюджет 2026
България и Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: