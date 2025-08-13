Защо е важно да използваме новото приложение MedicinePrice?

© Вече е достъпно ново мобилно приложение, което показва цените на всички лекарства едновременно и в лева, и в евро. Чрез него всеки ще може бързо да провери стойността на даден медикамент. То е наречено MedicinePrice.



Галина Стоева от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти показа в ефира на NOVA NEWS стъпка по стъпка как работи и защо е важно да го използваме.



Възможности за търсене



Потребителите могат да търсят лекарства по търговско наименование, международно непатентно наименование или чрез сканиране на баркода на опаковката. След въвеждане на данните, приложението показва всички продукти със същото активно вещество, цените на дребно и на едро. Цената на дребно представлява максималната продажна цена в аптечната мрежа, която е строго регулирана и не може да бъде надвишавана от търговците.



Ползи за потребителите



Освен ценовата информация, приложението посочва дали лекарството се отпуска с рецепта или е свободно достъпно, както и дали се реимбурсира от Националната здравноосигурителна каса. В случай на липса на конкретен продукт, потребителят може да открие аналогичен медикамент с идентично активно вещество.



Контрол и ограничения



Цените в аптеките се проверяват от регионалните здравни инспекции, които действат на областен принцип. Приложението не показва наличности в конкретни аптеки, но предоставя алтернативи при липса на даден медикамент.



Сигурност и защита на данните



Системата отговаря на всички изисквания за информационна и киберсигурност. Тя използва данни от публични регистри и не изисква въвеждане на лична информация или имейл адрес.