ЗАРЕЖДАНЕ...
Защо хората прибягват до бързи кредити?
©
По данни на Евростат, в края на 2024 г. около една трета от българите или близо два милиона души, са били в риск от бедност.
"Въпреки че имаме добре разработена стратегия за финансова грамотност, финансовата грамотност на практическо ниво не е задоволителна. Данните сочат, че нивото на финансова грамотност в България е около 58% по-ниско от средното в Европейския съюз (ЕС)", коментира Петя Гуамали от Тръст.
По думите ѝ има случаи, в които броят на кредитите е двуцифрен, а хората, които най-често взимат бързи кредити, са на възраст между 25-50 години.
Те най-често се намират в сектори като търговия, строителство, услуги - с доход под и около средния.
Защо хората прибягват до бързи кредити
Според Гуамали водещата причина хората да прибегнат до бърз кредит е някаква внезапна нужда и тя може да засегне всеки един човек.
"Над 70% от хората нямат спестявания", отбеляза гостът.
"Не мисля, че някой взима кредит с идеята, че няма да го върне", добави Гуамали.
Тя ни съветва да не се подаваме на импулсивност, да планираме и да се консултираме се с близките си, а след това да вземем решение дали да вземем кредит, или не.
Ръст на лихвите по кредитите, депозитите в евро също скочиха
Над 1,2 млрд. лв. заеми за имоти: Жилищните кредити скочиха с близо 40% за година
"Здравословното вземане на кредит е нещо различно", посочи Гуамали.
Ролята на финансовата грамотност
"Понастоящем финансовата грамотност като дисциплина в учебния материал стои до каквато степен преподавателят я смята за важна. Трябва по-добра координация със съответните институции и по-добра практическа насоченост", заяви Гуамали пред Bulgaria ON AIR.
Експертът е на мнение, че финансовата грамотност и способността да планираш водят до по-добро управление на семейния бюджет и спестяване.
Гумани каза, че най-честият отговор, който получава на въпроса "защо не можем да спестяваме", е, че няма от какво да спестяваме, защото месечната издръжка продължава да расте и животът поскъпва.
Въпреки това тя смята, че ако сме финансово грамотни, можем да отделим макар и минимални средства за спестяване.
"Бързият кредит е последният източник, до който хората трябва да прибягват", категорична е Петя Гуамали.
Още от категорията
/
Празник е!
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.