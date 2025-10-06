ЗАРЕЖДАНЕ...
|Защо порциите в заведенията стават все по-малки?
Ресторантите, предлагащи най-достъпната храна, изглежда понасят най-големия удар от инфлацията. Ресторантите, предлагащи дюнери, хамбургери и пица са най-засегнати, следвани от ресторантите с морски дарове, италианска и китайска храна.
Защо размерите на порциите намаляват?
Restaurant Business съобщава, че цените в менютата на ресторантите са на най-високите си нива от над 40 години насам поради инфлацията, като ресторантите с ограничено и пълно обслужване са повишили цените си с поне 7% през последната година. Цените на хранителните стоки не изостават много с увеличение от 7,4%. Цените на някои заведения за бързо хранене дори са се повишили с повече от 15%, докато цените на други вериги са спаднали. /Данните се отнасят за САЩ/.
Това се дължи на нарастващите разходи за храна, материали и труд. Restaurant Business също така съобщава, че ресторантите отчитат 10% увеличение на заплатите поради недостига на работна ръка. Институтът по храните казва, че по-високите цени на основни хранителни продукти – като пшеница, брашно, протеини и зеленчуци – създават напрежение за ресторантите.
Сега, с недостига на храна и увеличените разходи за съставките, ресторантите се нуждаят от начини да направят преживяването възможно най-евтино. Някои ресторанти примамват клиентите обратно с ограничени във времето отстъпки, като летните оферти в Starbucks и томболите в Camp McDonald's. Тези оферти дават на клиентите илюзията, че получават най-доброто за парите си - дори ако сделката всъщност изобщо не е такава.
