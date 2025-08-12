ЗАРЕЖДАНЕ...
|Защо трябва да се консултираме с лекар при задух, учестен пулс, замайване или стягане на гърдите в летните горещини
Проучване от последния месец посочва, че 2 300 човека на територията на Европа са намерили смъртта си заради топлинната вълна, която настъпи внезапно. 1 500 от тях са починали само в рамките на няколко дни - от 23 юни до 2 юли, а 88% от тях са били хора на възраст над 65 г. С настъпването на интензивните наднормени температури, започват да се появяват все повече въпроси как да се предпазим от тях.
Същото проучване доказва, че повишаването на температурите само с 2-3 градуса може да бъде предпоставка за сериозни проблеми. Симптоми като задух, учестен пулс, замайване, стягане на гърдите и още много други, са свързани с повишеното натоварване на сърцето в летните горещини. Тези признаци на здравословен проблем могат да се появят и при напълно здрави хора. Хората със сърдечносъдови заболявания се намират в по-голям риск за здравето си, а пристъпите им на стягаща болка в гърдите или т.нар. стенокардия могат да зачестят.
Консултацията с лекар е препоръчителна при проявата на първи симптоми. Резките промени в температурата като преминаването от силно охладено помещение към горещо такова, е рисково при уязвимите групи – невръстните деца и възрастните хора.
Преяждането, прекомерната консумация на алкохол и тежки храни също не влияят положително на организма. Д-р Томов съветва да се консумират повече плодове и зеленчуци, но приемът на всякакъв тип храна да бъде ограничен след 19 часа. Препоръчва се излизането навън да е в диапазоните между 10 и 11 часа сутрин и след 18 часа вечер, за да се намали рискът от топлинни удари. Повишената физическа активност в този период също е предпоставка за топлинен удар. Друг признак на прегряване на тялото е и дехидратацията, която е не по-малко опасна. Тя може да доведе и до други проблеми като бъбречни увреждания, мускулни крампи и да засили симптомите на психическите заболявания.
Мозъкът, мускулите и сърцето са органите, в които се съдържа най-много вода, следователно те са сред най-засегнатите при дехидратация. Правилно хранене, хидратация и избягване на резките температурни промени са основните правила, които трябва да се спазват по време на жегите. Д-р Томов споделя, че всеки организъм знае от какво има нужда, стига само да се вслушваме в него.
Приемането на магнезиеви, калиеви и калциеви препарати също е желателна и превантивна мярка срещу ефектите на летните горещини. Те се борят с дехидратацията. Магнезият предпазва също и от ритъмни нарушения на сърцето, както и от крампи на мускулатурата.
При появата на първи симптоми е необходимо да се извърши измерване на кръвното налягане и пулса. Топлинната вълна, която обхвана Европа, и резките температурни смени правят темата за летните горещини особено актуална. Ако бъдат установени някакви отклонения – консултацията с лекар е препоръчителна.
Поради големия брой настъпили смъртни случаи само в рамките на няколко дни, е важно всеки да бъде информиран по какъв начин да се справи с летните жеги и да се предпази, пише zdrave.to. Те засягат не само възрастните хора, невръстните деца и хората с хронични заболявания, а всеки един човек.
