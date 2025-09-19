Новини
Засилен трафик се очаква заради поредицата от три почивни дни
Автор: ИА Фокус 08:51
©
Очаква се засилен трафик заради поредицата от три почивни дни около Деня на Независимостта на България - 22 септември.

Пътят за Гърция е едно от възловите места в страната, където от МВР и Агенция "Пътна инфраструктура" ще предприемат редица мерки за облекчаване на трафика.

Планира се въвеждането на реверсивно движение в района на Симитли и две ленти в посока Кулата и Банско, както и засилено полицейско присъствие по пътищата в страната.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
