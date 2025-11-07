Засилено плоцейско присъствие на ГКПП-тата този укинед
Зоните, в които контролът ще бъде засилен са ГКПП "Дунав мост 1" при Русе, ГКПП "Дунав мост 2" при Видин, ГКПП "Кулата", ГКПП "Капитан Андреево", ГКПП "Драгоман".
"Ще бъдат връчени електронни фишове и наказателни постановления на български и чужди граждани, като ще има възможност глобите да се плащат на място чрез мобилни ПОС терминали", допълни още Ботева.
Тя заяви, че в първата десетдневка от месеца има много извършени проверки, свързани с нарушенията на пешеходци. От 11 ноември ще започне втората десетдневка,която вече ще бъде насочено основно към контрол на пешеходци, както и към водачите на превозни средства, които трябва да внимават относно пешеходците, които са най-уязвими на пътя.
"Няма значение, че имаме десетдневки с определени акценти. Всеки, който бъде установен в нарушение, спрямо него ще се прилага съответната отговорност, било то административно-наказателна или наказателна“, заключи комисар Мария Ботева.
"Фокус" припомня, че тази сутрин гонка с мигранти завърши с тежък инцидент на околовръстния път в Бургас, където загинаха шестима души. Водачът на автомобила, превозвал 10 чуждестранни граждани е самокатастрофирал.
Преди дни на ГКПП-тата беше обявена и международна специализирана полицейска операция на главните дирекции на МВР "Гранична полиция“ и "Борба с организираната престъпност“, Агенция "Митници“ и с подкрепата на Европол.
