Пътуващи по автомагистрала "Тракия“ са се разминали на косъм от смъртоносен инцидент, след като заспал зад волана шофьор на ТИР започнал да криволичи опасно по платното. Само бързата реакция и използването на мощен звуков сигнал са предотвратили сблъсък с тежкотоварната машина в посока Пловдив, информираСигналът за опасната ситуация се появи в социалните мрежи, където очевидци разказват за преживения ужас на пътя. Според разказа им, камионът е губил контрол над траекторията си, застрашавайки всички преминаващи автомобили в близост.При опит за изпреварване на криволичещото возило, пътуващите забелязали, че водачът на огромната машина буквално спи по време на движение. Благодарение на силен клаксон, шофьорът на камиона се е сепнал в последния момент и е отбил рязко вдясно, избягвайки удара.Случаят предизвика вълна от възмущение в интернет пространството, като потребителите недоумяват как е възможно професионални шофьори да излагат на такъв огромен риск останалите участници в движението. Преумората и неспазването на задължителните почивки остават едни от основните причини за тежки катастрофи с камиони по АМ "Тракия“.Екипът напризовава за бдителност.