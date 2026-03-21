Заспал тираджия стресна шофьори на АМ "Тракия": По чудо сме живи
Сигналът за опасната ситуация се появи в социалните мрежи, където очевидци разказват за преживения ужас на пътя. Според разказа им, камионът е губил контрол над траекторията си, застрашавайки всички преминаващи автомобили в близост.
При опит за изпреварване на криволичещото возило, пътуващите забелязали, че водачът на огромната машина буквално спи по време на движение. Благодарение на силен клаксон, шофьорът на камиона се е сепнал в последния момент и е отбил рязко вдясно, избягвайки удара.
Случаят предизвика вълна от възмущение в интернет пространството, като потребителите недоумяват как е възможно професионални шофьори да излагат на такъв огромен риск останалите участници в движението. Преумората и неспазването на задължителните почивки остават едни от основните причини за тежки катастрофи с камиони по АМ "Тракия“.
Екипът на Plovdiv24.bg призовава за бдителност.
