Затварят част от още една бургаска улица

Във връзка с ремонтно-възстановителни дейности на пътната настилка и тротоари по ул. "Васил Левски" в участъка от ул. "Дебелт" до бул. "Мария Луиза" от 10:00 часа на утре за три месеца се затваря за движение на МПС.



Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъците и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.