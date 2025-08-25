ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Затвориха АМ "Тракия"
Трафикът е пренасочен по обходен маршрут Пловдив – Плодовитово. Движението се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 232
|предишна страница [ 1/39 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Около 70 000 души ще получават безплатен топъл обяд и след 30 сеп...
14:13 / 25.08.2025
Важна новина от АПИ
13:59 / 25.08.2025
Президентът: Категорично не приемам внушенията, че саботирам рабо...
12:44 / 25.08.2025
Не си публикувайте децата в социалните мрежи
12:26 / 25.08.2025
Пожар до АМ "Тракия", има задимяване
12:02 / 25.08.2025
Повишената телесна температура е знак за работеща имунна система
11:50 / 25.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис с признание за Мила Роберт
21:56 / 23.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Затварят днес и утре тази бургаска улица
05:00 / 23.08.2025
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът избяга
20:48 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:35 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета