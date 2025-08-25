Затвориха АМ "Тракия"

© Фейсбук Временно е ограничено преминаването при км 141 на АМ "Тракия“ поради задимяване от пожар.



Трафикът е пренасочен по обходен маршрут Пловдив – Плодовитово. Движението се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.