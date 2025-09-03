ЗАРЕЖДАНЕ...
|Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
Автобусът се е самозапалил. По предварителна информация огънят е тръгнал от задната част на превозното средство. В момента движението е затворено в двете посоки.
Няма обходен маршрут, участниците в движението изчакват загасянето на автобуса.
Няма пострадали.
