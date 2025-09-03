Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи

© Снимката е илюстративна Около 15:45 часа е постъпил сигнал за горящ автобус на пътя Варна-Бургас, в района на село Рудник. Автобусът е с румънска регистрация, превозващ 45 туристи.



Автобусът се е самозапалил. По предварителна информация огънят е тръгнал от задната част на превозното средство. В момента движението е затворено в двете посоки.



Няма обходен маршрут, участниците в движението изчакват загасянето на автобуса.



Няма пострадали.