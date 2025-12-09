БАПЗГ организира протести в цялата страна от сряда - 10 декември, и призовава всички свои членове да се включат в тях. Причината за това са неизпълнените обещания на управляващите към специалистите по здравни грижи за увеличение на минималните възнаграждения на всички в сектора и възможност за обществено финансиране на амбулаторните здравни грижи.В новите проекти на бюджет на държавата и НЗОК за 2026 г. не са заложени средства за постигане на минимални стартови заплати за специалистите по здравни грижи от 1550 евро. Предвижда се единствено ръст на доходите с 10% на заетите в бюджетната сфера - в случая работещите в детските ясли, РЗИ, психиатричните болници, спешните центрове и тези по трансфузионна хематология. Това е доста далече от обещанията на управляващата коалиция, които бяха дадени при стартирането на бюджетната процедура и при отхвърлянето на трите законопроекта за промени в ЗЛЗ на ГЕРБ, ПП-ДБ и "Възраждане", с които се предлагаха минимални възнаграждения за специалистите по здравни грижи в размер от 125 до 140 процента от СРЗ за страната."За поредна година управляващите не отговориха и на очакванията на БАПЗГ за обществено финансиране на амбулаторните здравни грижи за деца и възрастни пациенти с тежки хронични заболявания. Опция за това няма нито в бюджета на НЗОК, нито в този на държавата. Така и през 2026 г. хората след инсулт, инфаркт, с нужда от палиативни грижи ще трябва да плащат сами за здравните грижи по домовете си или да останат без нужната им помощ и рехабилитация. Няма да има възможност и за безплатни посещения от акушерка при семействата с новородени, тъй като настоящият механизъм за сключване на договор с НЗОК чрез ОПЛ не работи. БАПЗГ неколкократно е давала своите предложения за промени, но към момента те са без отговор", коментират от там.С неизпълнението на тези две мерки - повишаване на минималните заплати и осигуряване на финансиране на амбулаторните здравни грижи, управляващите нарушават и Решението на 50-то НС от 7 август 2024 г. (виж приложението). С него те поемат ангажимент да осигурят "минимално основно трудово възнаграждение на медицинските сестри и акушерките в размер на 90 на сто от средната работна заплата в Република България или регламентираното в чл. 55, ал. 2, т. 3бот Закона за здравното осигуряване, което е по-благоприятно". Също така НС задължава министъра на здравеопазването до три месеца от обнародването на решението в "Държавен вестник", което става на 8 август 2024 г., да създаде "правна възможност Националната здравноосигурителна каса да финансира пряко дейността на лечебни заведения, регистрирани по реда на Закона за лечебнитезаведения от медицински сестри и акушерки".С оглед на погазването на поетите ангажименти към специалистите по здравни грижи за поредна година, БАПЗГ започва протести. От сряда всички нейни членове, които желаят да се включат в тях, ще носят лентички с надпис "Аз протестирам!" на работното си място. Освен това съсловната организация призовава специалистите, които не са дежурни, да изразят своето недоволство пред лечебните заведения между 11 и 12 ч.