Здравният министър: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
По думите му пред БНТ, ние можем да ги контролираме по два начина:
"Единият начин е имунизацията, която трябва да се предприеме поне 2 месеца преди това и другият начин е като съблюдаваме някакъв режим на поведение и най-важното хората, които смятат, че имат вече някаква симптоматика, трябва да се изолират вкъщи."
Първа Варна обяви грипна епидемия, от утре е Добрич, а наближават ръста 200 на 10 000 души Бургас и Силистра. Кирилов каза, че здравните власти следят тези показатели ежедневно и те се засичат по няколко възможни пътища.
"Пикът на епидемията се очаква в края на този месец, но след като един вирус е в популацията, ние нямаме обективни възможности да го спрем. Важно в случая е колективният имунитет, т.е. колко хора имат имунитет спрямо този вирус, който сега е H3N2 и вече е доказан в Националната референтна лаборатория. Другият вариант е да се намалят социалните контакти", обясни здравният министър.
Специалистите от регионалните здравни инспекции ежедневно поддържат връзка с главния държавен здравен инспектор и ако се достигне до обявяване на епидемия, която е свързана с ограничаване на много дейности, самата заповед също се съгласува от главния държавен здравен инспектор.
Силви Кирилов е категоричен, че към този момент няма нужда да се обявява грипна епидемия в страната:
"Първо влязоха в Източна България, след това явно ще се застъпват и едва ли ще се стигне до национална епидемия."
Според него децата са най-уязвими към този грипен щам, тъй като имунната им система няма компетенцията, която има възрастния човек. От грипа обаче са застрашени и хората над 65-годишна възраст, тъй като тяхната имунна система пък отслабва, а те имат и други придружаващи заболявания и възможността за усложнения от грип е значително по-голяма.
