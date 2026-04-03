Правим всичко възможно да няма национална епидемия от морбили. Към момента заболелите са 70 човека, от които повечето са деца в регионите, които до момента са били наблюдавани, плюс София. Това каза служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски пред журналисти по-рано днес, предаде ФОКУС.

Припомняме, че по последна информация на здравните власти 14 случая на морбили са регистрирани в първите два дни на април. С тях общият брой на заболелите достигна 66. По датата на съобщаване случаите са разпределени, както следва: 10 заболели на 1-ви април и 4 заболели на 2-ри април. Всички новорегистрирани са деца на възраст от 0 до 15 г. По 1 в София-град и София-област.

"Няма тежко протичане на болестта. Всички, които са диагностицирани с морбили в момента са в лечебни заведения, за да се ограничат контактите им. Проблемът е наистина с тези два региона, защото се изчерпват възможностите за легла. Заети са повечето легла и се надяваме да се успокои тенденцията", коментира министърът.

И допълва: "Колегите са на терен. Най-важното нещо, което може да отраничи проблемът е ваксиналното покритие и всъщност акцентираме върху това - родителите да знаят колко е важно да се ваксинират децата им, за да не се стига до заболяване. Почти всички от тези диагностицирани са хора които нямат ваксина".

Здравният министър уточнява, че няма недостиг на медикаменти и смята, че броят на новорегистринаните ще намалее.