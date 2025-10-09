Новини
Здравният министър: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в здравеопазването
Автор: ИА Фокус 09:25Коментари (0)97
© БНТ
Всички, които работят в системата на здравеопазването трябва да имат достойно заплащане. Това каза Силви Кирилов и уточни, че вече има уверението, че ще се търси финансов ресурс. Важно е също да бъде премахнат и дисбалансът при заплащането на медиците, уточни здравният министър.

Той заяви, че българското здравеопазване се крепи на натрупания опит и отдадеността на специалистите, но без млади кадри системата няма бъдеще. Кирилов подчерта, че работи за по-достойно заплащане на специализантите и медицинските сестри, както и за премахване на диспропорциите между държавните и общинските болници.

Пред БНТ здравният министър посочи, че над 60% от специализантите вече получават брутни възнаграждения над 3600 лева, но системата все още страда от неравенства и недостиг на кадри.



