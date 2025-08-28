ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Здравният министър отхвърли твърдения за "изолиране" борда на компанията за Националната детска болница
Това казва министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в отговор на въпрос на депутата от ПП-ДБ д-р Александър Симидчиев относно това кое наложи и какви са причините за извршените в рамките на последните 4 месеца, внезапни, предсрочни, извън процедурите на ЗПП и ППЗПП смени на пълния състав на Съвета на директорите на "Здравната инвестиционна компания за детска болница“ (ЗИКДБ) ЕАД. Депутатът задава и въпросът защо толкова важен аспект на работа на компанията не е пълноценно изложен и мотивиран в отчета по функционирането на компанията изпратен за информиране на народните представители в КЗ.
"В края на март без предварително уведомяване, с Ваше решение бе освободен изпълнителния директор и член на СД д-р Влатко Глигоров, а в началото на август, по сходен начин, с Ваши решения са освободени другите двама членове на СД - председателя г-н Варчев и зам. председателя г-н Харизанов. Последните двама са отправили отворено писмо до Вас от 11.08.2025г., в което освен обзор на извършената дейност набелязват и тревожни тенденции за "изолиране" на съвета на директорите от работата на дружеството и функционирането му подобно на " ЕООД " в периода, в който то се оглавява от нов изпълнителен директор. Там споделят, че тригодишния мандат на доскорошния СД изтича през януари 2026 а освобождаването им и прекратяването на пълномощията им (както между другото и тези на третия член на СД Д-р Глигоров преди тях) преждевременно и без правно основание и мотиви съгласно ЗПП и ППЗПП пораждат основателни съмнения за реалните причини мотивирали тези действия", твърди Александър Симидчиев.
В отговор здравният министър казва, че: "С Решение от 14.02.2024 г . на 49-тото Народно събрание относно необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечение на Национална детска болница /НДБ/ от ЗИКДБ ЕАД, материализирано в т .3 от същото, на министъра на здравеопазването с вменено задължение да представя ежемесечно доклад пред Комисията по здравеопазването относно изпълнението на Плана за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на болницата. Този доклад е насочен към осъществените дейности по изпълнението на плана, като персоналните промени в управителния орган не са част от тях".
"Министърът на здравеопазването, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в ЗИКДБ ЕАД, следва да осигури такова управление на дружеството, което да може в максимална степен да гарантира реализирането на проекта по изграждане на Националната многопрофилна детска болница", споделя още доц. Силви Кирилов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 58
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Станаха ясни оценките за четиримата кандидати за членове на КПК
14:11 / 28.08.2025
България е сред страните с най-малък брой потребители на "умни" у...
14:01 / 28.08.2025
Близо 60% от бюджета на НЗОК е разходван за първите 7 месеца на г...
13:24 / 28.08.2025
Златните кюлчета и монети над определена проба, са освободени от ...
13:12 / 28.08.2025
Болниците: Агресията над медици трябва незабавно да спре
12:59 / 28.08.2025
Синьото гориво у нас поевтинява
12:50 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета