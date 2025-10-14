Силви Кирилов от Габрово. Министърът бе там, за да открие лицензираната през лятото хеликоптерна площадка.
Доц. Кирилов сподели, че таксата при общопрактикуващите лекари ще остане непроменена дори след въвеждане на еврото до 30 юни.
"Здравната вноска на този етап не предлагаме да бъде вдигана. Ние въвеждаме еврото от 1 януари и сме приели, че до 30 юни няма да предприемаме повишаване на таксите", сподели още министърът.
Анонимен
преди 57 мин.
Кажи си -готвим голямата секира след 30юни
