|Здравното министерство модернизира контрола на качеството на питейната вода в цялата страна
Инициативата ще осигури по-съвременна техническа база, нови методи за анализ и обучение на експерти в системата на държавния здравен контрол.
Проектът се реализира по Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., приоритет 1 "Води“, в рамките на процедура №BG16FFPR002-1.003 "Модернизиране на органите на държавния здравен контрол за осъществяване на мониторинг на качеството на питейните води“.
Сключеният с Управляващия орган на програмата договор е на стойност 12 408 505 лв., от които 11,5 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е 36 месеца.
Проектът цели да осигури необходимата техническа обезпеченост за контрол върху новите показатели за качество на водата, въведени с Директива (ЕС) 2020/2184 и отразени в Наредба № 9/2001 г.
Така ще се гарантира пълно съответствие с европейските изисквания за наблюдение и анализ на питейните води, предназначени за човешка консумация.
Основните дейности ще бъдат реализирани в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и в Регионалните здравни инспекции в Бургас, Плевен, Пловдив и Стара Загора, съобщи министерството.
Те включват:
- Закупуване на съвременна лабораторна апаратура и оборудвани транспортни средства за превоз и съхранение на проби;
- Разработване на специализиран лабораторен софтуер за нуждите на системата на държавния здравен контрол;
- Разработване, валидиране и внедряване на методи за анализ съгласно Приложение № 3 "Методи за анализ“ от Наредба № 9/2001 г.;
- Обучение на служителите за работа с новата апаратура и методите за анализ.
Изпълнението на проекта ще осигури възможност за контролен мониторинг на качеството на питейните води в пълен обем и съответствие с европейското и националното законодателство. Това е важна стъпка за гарантиране на здравето на населението и устойчивото развитие на водния сектор.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
