|Здравното министерство стартира проверка по случая с починалото дете в Несебър, имало е оборудвана линейка до мястото на трагедията
По случая е разпоредена незабавна проверка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас за изясняване на всички обстоятелства.
Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ.
Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип, уточняват от МЗ.
Проверява се своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена.
Резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ.
