|Здравното министерство започва проверки в салоните за маникюр
"Съставката Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), използвана в някои гел лакове и гел системи за нокти, е класифицирана от Европейския съюз като токсична за репродукцията още през октомври 2023 г., пишат от МЗ и припомнят, че забраната за нейното използване влиза в сила от 1 септември 2025 г. на територията на всички държави членки на ЕС.
Целта на тази мярка е да се гарантира висока степен на защита на човешкото здраве, като в обхвата на забраната попадат и други вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, които не се допускат за използване в козметични продукти, пишат още от здравното министерство.
Оттам допълват, че още след обявяването на предстоящата забрана, производителите са започнали да преминават към нови формули без тази съставка, като голяма част от продуктите на пазара вече са TPO-free", уточняват от МЗ.
