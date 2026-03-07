И тази година двойките ловни соколи в Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" стартираха своя размножителен сезон.До момента има снесени 6 яйца, като началото дадоха Томас и Лилу, при които са общо 5 от тях.Тази година от "Зелени Балкани" споделят и една много приятна изненада - най-накрая любовта кацна и при Пауло и Ариа, които вече трета година обитават заедно една волиера, така че очакваме съвсем скоро плодовете и на тяхната любов.Вече повече от 15 години организацията работи за завръщането на ловните соколи в България.Благодарение на нея, в природата ни са освободени 177 птици, и са регистрирани три сигурни двойки – всички те излюпени в Спасителния център на "Зелени Балкани".