"Зелени Балкани" с добра новина
©
До момента има снесени 6 яйца, като началото дадоха Томас и Лилу, при които са общо 5 от тях.
Тази година от "Зелени Балкани" споделят и една много приятна изненада - най-накрая любовта кацна и при Пауло и Ариа, които вече трета година обитават заедно една волиера, така че очакваме съвсем скоро плодовете и на тяхната любов.
Вече повече от 15 години организацията работи за завръщането на ловните соколи в България.
Благодарение на нея, в природата ни са освободени 177 птици, и са регистрирани три сигурни двойки – всички те излюпени в Спасителния център на "Зелени Балкани".
Още от категорията
/
Цените на тока: 156 евро за къща с три спални във Великобритания, срещу двойна сума за тристен апартамент у нас
12:42
Плащаме надценка за млечните продукти с до 125% над европейските цени, ако купуваме от производител, ни излиза два пъти по-евтино
12:42
Психотерапевт говори за тъмната страна на емоционалните нужди и защо предпочитаме да останем в токсична връзка
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.