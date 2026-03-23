Юлиян Попов са обявени за защитени нови две вековни дървета. И двете са на приблизителна възраст 300 години.
Едното от тях е от вида благун (Quercus frainetjo), намира се в местността "Гюнета“ в землището на село Казак, община Ивайловград, област Хасково и има обиколка на стъблото 4,80 м. и височина около 11 м. Предложението за обявяването на вековното дърво е от Министерството на земеделието и храните.
Второто е от вида цер (Quercus cerris), намира се в местността "Кайрака“ в землището на село Горски извор, община Димитровград, област Хасково и има обиколка на стъблото 3,90 м. и височина около 15 м. Предложението за обявяването му е от частния собственик на имота, в който се намира.
С обявяването на двете дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.
Предстои публикуване на заповедта в Държавен вестник, след което дърветата ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.
До момента в регистрите по Закона за биологичното разнообразие са вписани 2403 вековни дървета, а само от началото на тази година са обявени за защитени 10 вековни дървета.
Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на Министерство на околната среда и водите. Голяма част от тези дървета, отличаващи се със забележителни форми и размери, устояли на времето и природните стихии, са се съхранили благодарение на ангажираността и общественото съзнание на местните общности.
Зеленото богатство расте: още две дървета станаха национално съкровище
