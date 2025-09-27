Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Земеделци обмислят протестни действия
Автор: Екип Burgas24.bg 09:14Коментари (0)142
© bTV
През април студовете унищожиха почти 100% праскови, череши и кайсии. Помогна ли държавата на земеделците?

"Обработвам 160 декара праскови, кайсии и сливи. При нас беше тотална щета, не получихме нищо. Чакаме втория транш, който още не е започнал, бяха ни обещали, че ще започне в началото на септември“, казва пред bTV Темелков, земеделец. 

"Обработвам около 150 декара овошки. Щетите са почти 100%. На първия транш държавата помогна дотолкова, доколкото ни отряза една част от площите“, посочи Николай Котов.

"От първия транш нищо не съм получил все още. Надяваме се поне да покрием разходите“, казва друг земеделец.

Производителите обмислят протестни действия.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Как държавата ще реши проблема с безводието у нас?
09:15 / 27.09.2025
Язовир "Жребчево" пресъхва - нивото му е под 19%
09:15 / 27.09.2025
Празник е! Не организирайте шумни забавления
09:15 / 27.09.2025
Застудяване в последните дни на септември: Първи снежинки прехвър...
09:16 / 27.09.2025
Томислав Дончев: Ще имаме 6 месеца да преосмислим подхода
22:40 / 26.09.2025
Адвокати от Пловдив с остра реакция срещу вписването на Иван Геше...
22:40 / 26.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Водна криза
Зима 2024/2025 г.
Лято 2025
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: