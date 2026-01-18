Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
"Големите вериги и борсите дават 20 стотинки без ДДС – или 24 стотинки с ДДС. След като се платят надниците на работниците и амортизацията на техниката, всичко излиза на загуба. Единствено печелят борсите и прекупвачите“, обяснява Пламен пред NOVA.
Сушата е ударила и реколтата от царевица, но в случая именно ниските изкупни цени принуждават земеделеца да вземе необичайно решение – да подари зелето на всеки, който желае да си го набере сам. Резултатът обаче е разочароващ:
"Минимум 50 тона останаха на полето. Никой не иска да дойде да си вземе – дори за животни или за лична консумация, а на зелето нищо му няма. Въпреки обявата, че е безплатно, хората са взели максимум 500 килограма“, казва Пламен.
На въпроса дали му е жал за труда, той само вдига рамене – признава, че няма друг избор.
Всеки, който иска да вземе българско зеле, има още само седмица за това. След това Пламен ще влезе с трактора в нивата, за да зарие реколтата като "зелено наторяване“.
"Минаваме с плуга и дисковата брана и край. Догодина ще засадим само два-три декара, колкото да не е без нищо, и преминаваме към други култури“, споделя младият земеделец с разочарование.
Павел Филипов
преди 2 ч. и 53 мин.
Ако искате да сте полезни за хората, да бяхте написали къде се намира това.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.