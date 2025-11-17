Трус с магнитуд 3.5 по Рихтер е регистриран на 13.3 км на запад от град Симитли. По данни от Националния институт по геофизика, геодезия и география земетресението е станало в 16:48 часа.Жители на Благоевград и района съобщиха, че са усетили труса. Някои от тях споделят, че е било силно. Други посочват, че трусът е бил кратък и се е усетил, особено по високите етажи.