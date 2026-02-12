Земетресение рано тази сутрин в България
Епицентърът на труса е между дупнишките села Тополница и Червен брег.
Земетресението е станало в 05:50 сутринта, според данните на НИГГГ към БАН. Дълбочината му е 5 км. Няма данни да е усетено в населените места.
Това е втори трус в региона в рамките само на няколко дни. Припомняме, че снощи бе регистрирано земетресение в района на Хасково.
