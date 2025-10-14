ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение в България!
©
По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, трусът е настъпил в 05:41 ч. българско време.
Епицентърът се намира на около 30 км от Благоевград и приблизително 90 км южно от София. Според първоначалната информация земетресението е било слабо и не е причинило материални щети или наранявания.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Татяна Буруджиева: Много сериозна е разликата между ДПС и другите в Пазарджик, такъв резултат не може да се купи
09:16
Да видиш сина си след 2 години в плен на ХАМАС: Майката на Матан, който има български корени - неузнаваема
13.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Таксиметров автомобил се заби в автобус на градския транспорт
20:44 / 13.10.2025
Диян Стаматов: Предлагаме на подрастващите отдалечено от мироглед...
20:26 / 13.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.