Земетресение в България
Трусът е бил регистриран в 08:37 часа и е с дълбочина 18.4 километра, съобщават от НИГГГ-БАН.
Има данни, че е усетено от хората.
