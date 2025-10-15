Сподели close
Земетресение е било регистрирано до Варна. То е с магнитуд 3.5 по скалата на Рихтер.

Трусът е бил регистриран в 08:37 часа и е с дълбочина 18.4 километра, съобщават от НИГГГ-БАН.

Има данни, че е усетено от хората.