Земетресение бе регистрирано около 21:08 часа в Егейско море с магнитуд 5.1 по скалата на Рихтер и с дълбочина 5 км. Трусът беше усетен и в редица населени места в България, включително София, Пловдив и Благоевград.По данни на Европейския сеизмологичен център земетресението е засечено на 110 км от Солун и на 22 км от Неа Рода, Гърция.