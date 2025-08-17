ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
Трусът е бил отчетен в 05:28 часа в неделя. Той е с магнитуд от 3.3 по скалата на Рихтер при дълбочина 10 км.
Припомняме, че преди около 20 дни недалеч от сегашното място, но на територията на област Стара Загора, беше регистрирано по-слабо земетресение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 135
|предишна страница [ 1/23 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Гасенето на Пирин продължава, има нужда от още доброволци
08:53 / 17.08.2025
Празник е! Отложете важните решения и сделките за друг ден
08:54 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Д-р Неделя Щонова: Стоиш си в автобус, говориш с приятел, държиш ...
18:58 / 16.08.2025
Виктор, причинил смъртоносната катастрофа, се отърва със счупени ...
17:32 / 16.08.2025
Ето колко притежават и декларират първите във властта
17:31 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
Завръща се с нова визия за радост на феновете
16:25 / 15.08.2025
НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
16:02 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
Рачков запозна новата със сина си
19:16 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета