Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин

© Земетресение рано тази сутрин е регистрирано от БАН. То е на 9.2 км североизточно от град Кермен и недалеч от областните градове Сливен и Ямбол.



Трусът е бил отчетен в 05:28 часа в неделя. Той е с магнитуд от 3.3 по скалата на Рихтер при дълбочина 10 км.



Припомняме, че преди около 20 дни недалеч от сегашното място, но на територията на област Стара Загора, беше регистрирано по-слабо земетресение.