Земетресение с магнитуд М=2.9 е усетено в района на град Дупница.По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, трусът е регистриран на 10 февруари 2026 г., в 20:00 ч.Епицентърът е на 10 км от град Бобов дол, на 30 км от град Кюстендил и на 50 км от град София.