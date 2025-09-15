Новини
Земетресение в Южна България
Автор: Екип Burgas24.bg 09:31Коментари (0)236
©
Земетресение е регистрирано в Южна България преди минути - в 9:01 часа. Силата му е била 3.4 по скалата на Рихтер, а дълбочината - на 17 километра.

Епицентърът на труса е бил близо до Сливен и по-конкретно на 7.9 километра източно от Сунгурларе и на 290 километра от столицата София.

Няма данни нито за пострадали хора, нито за сериозни материални щети, показва справка в сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.



Още по темата: общо новини по темата: 137
01.09.2025 »
17.08.2025 »
14.07.2025 »
07.07.2025 »
23.06.2025 »
18.06.2025 »
