Земетресение с магнитуд 2.7 по Рихтер е регистрирано в района на Черно море в ранните часове на 13 април. Трусът е отчетен от Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН точно в 00:53 ч. българско време.
Епицентърът на сеизмичното събитие е бил локализиран в морето, информира Plovdiv24.bg. Данните показват, че трусът е бил на разстояние около 100 км от град Шабла и на 140 км от Варна.
Според специалистите епицентърът се намира още на 150 км от Добрич и на над 500 км от столицата София. Поради слабия си интензитет не са постъпили сигнали за материални щети или усещане от гражданите по Черноморието.
